الرئيس الإيراني يزيح الستار عن أكبر سجادة يدوية في العالم

أزاح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الستار عن أكبر سجادة، حيكت يدويا، في العالم في مدة 6 سنوات في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية.

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن السجادة تعرض حاليا في الدورة الرابعة لمعرض تبريز الدولي للسجاد، وتبلغ مساحتها 600 متر مربع، وتزن 3 أطنان، واستخدمت فيها 70 نوعا من الأصباغ، وتعتبر أكبر سجادة تم حياكتها يدويا في العالم.

وأوضحت الوكالة أنه تم عرض سجادة يدوية أخرى بمساحة 400 متر مربع..

ويقع معرض تبريز الدولي للسجاد على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 46 جناحا.

و تعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد اليدوي في العالم.

وتبلغ صادراتها نحو 420 مليون دولار، أي 30% من السوق العالمية، ويقدر عدد النساجين في إيران بما يزيد عن مليون نساج، ينتجون السجاد للسوق المحلية والعالمية، وتصدر إيران السجاد لنحو 100 دولة حول العالم.