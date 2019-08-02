زلزال بقوة 7.1 يضرب شواطئ سومطرة وتحذيرات من تسونامي

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من شواطئ سومطرة في اندونيسيا.

وأوضح أن مركز الهزة يقع على بعد 205 كلم جنوب غرب بلدة بانديغلاند وعلى عمق 10 كلم.

من جهتها، أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من كارثة تسونامي بعد الزلزال.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.