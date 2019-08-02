الصين: سننتقم إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الجمعة، أن بلادها ستتخذ الرد اللازم في حال فرض الولايات المتحدة رسوم جديدة على السلع الصينية، وأن على واشنطن أن تكون مدركة لعواقب أفعالها.

بكين - سبوتنيك. وقالت تشونينغ للصحفيين:

"إن الجانب الصيني سيضطر لاتخاذ تدابير انتقامية ملائمة إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جديدة. واشنطن هي المسؤولة عن العواقب، وإذا اتخذوا [الأميركيون] بالفعل هذه الخطوة، فيجب أن يكونوا مستعدين لجميع العواقب المحتملة".

وذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل ذلك، بأن بلاده ستفرض يوم 1 سبتمبر/أيلول، رسومًا بنسبة 10 بالمئة على بضائع من الصين بقيمة 300 مليار دولار، ولكن في الوقت نفسه، عبر عن موقف إيجابي بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وأكدت تشونينغ أن "التعريفات الجمركية لا تلبي مصالح أي من الطرفين وشعبيهما والعالم بأسره، وستترتب عليها عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي. لا نريد حربًا تجارية، لكننا لسنا خائفين منها، لن نتراجع أبدًا عن قضايا مهمة بالنسبة لنا، وتدعو بكين الولايات المتحدة إلى التخلي عن الأوهام وإظهار المسؤولية والعودة إلى المسار الصحيح لحل التناقضات من خلال حوار متبادل المنفعة ".

هذا ورفعت الولايات المتحدة مؤخراً، الرسوم من 10 إلى 25 بالمئة على واردات صينية تصل إلى حوالي 200 مليار دولار. كما أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببدء عملية زيادة الرسوم على جميع الواردات المتبقية من الصين، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار. ورداً على ذلك، ذكرت وزارة المالية الصينية أن بكين، اعتبارا من 1 يونيو/حزيران، فرضت زيادة رسوم على واردات البضائع من الولايات المتحدة بحجم 60 مليار دولار.

وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعًا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة العشرين في "أوساكا"، أعلن خلالها أن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري مقبول من الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا "، بأن الجانب الأمريكي، عقب الاجتماع ، أعرب عن استعداده لعدم فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية.