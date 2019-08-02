تجمع آلاف من موظفي الحكومة في هونغ كونغ وسط خطط لموجة احتجاجات

تجمع آلاف من موظفي الحكومة في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، لدعم المحتجين وحث السلطات على إعادة بناء الثقة في الحكومة فيما تهز الاحتجاجات المتصاعدة المركز المالي في آسيا.

ويمثل التجمع أول مرة يروج فيها موظفو الحكومة للخروج في مظاهرة في هونغ كونغ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتجمع الموظفون سلميا مع المحتجين في قلب الحي المالي وارتدى كثير منهم أقنعة سوداء لإخفاء هوياتهم.

وقالت كاثي يب (26 عاما) وهي موظفة حكومية "أعتقد أن على الحكومة أن تستجيب للمطالب بدلا من أن تضع الشرطة في المقدمة درعا".

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت ثمانية أشخاص بينهم قيادي بارز مؤيد للاستقلال، وذلك بعد أن صادرت أسلحة ومواد يشتبه في أنها تستخدم لصنع قنابل خلال مداهمة.

وهناك خطط للخروج في موجة احتجاجات في جميع أنحاء هونغ كونغ مطلع الأسبوع إلى جانب الإضراب العام يوم الاثنين في قطاعات مثل النقل والمدارس والشركات الأمر الذي قد يصيب مظاهر الحياة في المدينة بالشلل.