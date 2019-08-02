بولندا تعلن تأييدها التام لانسحاب واشنطن من معاهدة القوى النووية

وارسو – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية البولندية، في بيان لها بهذا الشأن نشر في حسابها على" تويتر": "بولندا مع جميع حلفائها تؤيد بشكل تام قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

Poland fully supports US and @NATO actions intended to ensure the Alliance’s effective and credible defence and deterrence posture in response to Russian behaviour.#INFTreaty — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) August 2, 2019

وأكدت الخارجية البولندية، أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية يعد "رد فعل مفهوم على انتهاك روسيا للمعاهدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، انتهاء سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لـ 2 أب/ أغسطس بمبادرة من الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها رسمياً من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة القصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 شباط/فبراير الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، موسكو، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة، تعاملت بالمثل.