الناتو يعلن أنه لن يوصل "إس-400" التركية إلى منظومته الدفاعية

وأجاب السكرتير العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول توصيل المنظومة خلال مؤتمر صحفي في مقر الناتو في بروكسل قائلا "الجواب لا. ولا يوجد أي خطط لدمج وتكامل منظومة "إس-400" في نظام دفاع جوي واحد".
وأعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" يجعل استمرار مشاركتها في برنامج إف-35 أمرا مستحيلا.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، لكنها لم تتخذ قراراً بعد.
وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن منظومات صواريخ "إس – 400" لا تتطابق ومعايير حلف الناتو، مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها، بل وأعلنت مرارا، أن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف – 35" لأنقرة، خاصة أن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي الخاص بتصنيع الطائرة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة من جانبها، أن منظومات صواريخ "إس – 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "إف – 35".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)