خبير لـ"سبوتنيك": تطرف في الصين تجاه الرموز العربية

أمرت السلطات في العاصمة الصينية بكين مؤخراً مطاعم الأكل الحلال بإزالة الكتابات العربية والرموز الإسلامية من على لافتاتها، وذلك في إطار جهود متنامية تهدف إلى "إضفاء الطابع الصيني" على السكان المسلمين.

وقال مصدر صيني رفض ذكر اسمه متحدثاً لـ" سبوتنيك "، أن هذا الإجراء هو تفسير خاطئ لسيادة القانون وسياسات إصلاح الانفتاح في الصين، وإن هذا السلوك لا يتوافق مع الأيديولوجية العالمية.

وأوضح أن السلطات المحلية تعتقد أنها بتطبيق هذه السياسات ستساعد في توحيد البلاد، لكن هذا غير مرتبط بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن القانون الصيني لا يوضح أي شيء بالتفصيل عن الأقليات ودياناتهم، ومعتبراً أن هذا القرار هو "تطرف مطلق".

يذكر أن الصين تكفل رسميا حرية الأديان، لكن الحكومة تطلق حملات متواصلة بهدف ضمان تماشي الأديان مع الثقافة الصينية السائدة، وجعل معتنقي الديانات يتماشون مع إيديولوجية الحزب الشيوعي، وطالت هذه الحملات عدة أديان منها الإسلام والمسيحية والبوذية، حيث تضمنت الحملة الأخيرة إزالة القباب على الطراز الشرق أوسطي من العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد على أن تحل محلها قباب على الطراز الصيني، كما أغلقت السلطات سابقاً العديد من الكنائس المسيحية السرية ودمرت صلبان بعض الكنائس التي تعتبرها الحكومة غير قانونية.

وتشير تقارير أنجزها مركز "بيو" للأبحاث إلى ارتفاع مستوى القيود الحكومية على الأديان في الفترة بين 2007-2017، وارتفاع نسبة القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد المعتقدات والممارسات الدينية بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، وحسب "بيو" تعتبر الصين ضمن قائمة 52 دولة تفرض مستويات "مرتفعة" أو "عالية جدًا" على الأديان.