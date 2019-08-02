ترامب: زعيم كوريا الشمالية يملك رؤية جميلة وعظيمة لبلاده ولا يريد إحباطنا

امتدح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في طريقة إدارته لبلاده.

وغرد "ترامب"، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "تويتر": الزعيم كيم لديه رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ومن الممكن أن يجعلها حقيقية إذا تعاون مع الولايات المتحدة فقط، ومعي كرئيس".

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وتابع عن كيم جونغ أون: "سيفعل الشيء الصحيح، لأنه ذكي جدا ولا يريد إحباط صديقه، الرئيس ترامب!".

وأكد دونالد ترامب في تغريدة أخرى له، اليوم الجمعة، أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا لا ينتهك الاتفاق الموقع في سنغافورة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت الأربعاء صاروخين طارا على بعد 250 كيلومترا باتجاه بحر اليابان. وقد اختبرت كوريا الشمالية كذلك هناك صاروخين آخرين في 25 تموز / يوليو .

هذا واختبرت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فجر يوم31 تموز/يوليو المنصرم، من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان، إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

وعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ثاني اجتماع لهما في شهر نيسان/أبريل، لمناقشة مطالب واشنطن بأن تفكك بيونغ يانغ برنامجها النووي، مقابل ضمانات أمنية ورفع العقوبات. لكن المحادثات التي جرت في فيتنام انهارت وانتهت دون اتفاق رغم أن الزعيمين افترقا بشكل ودي.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال القمة على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك. وأعلن ترامب، في الأول من مارس/ آذار الحالي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق باجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل، بالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون على مواقع معينة.