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17:37 02 أغسطس/ أب 2019
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    دونالد ترامب مع كيم جونغ أون

    ترامب: زعيم كوريا الشمالية يملك رؤية جميلة وعظيمة لبلاده ولا يريد إحباطنا

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    العالم
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    امتدح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في طريقة إدارته لبلاده.

    وغرد "ترامب"، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "تويتر": الزعيم كيم لديه رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ومن الممكن أن يجعلها حقيقية إذا تعاون مع الولايات المتحدة فقط، ومعي كرئيس".

    وتابع عن كيم جونغ أون: "سيفعل الشيء الصحيح، لأنه ذكي جدا ولا يريد إحباط صديقه، الرئيس ترامب!".

    وأكد دونالد ترامب في تغريدة أخرى له، اليوم الجمعة، أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا لا ينتهك الاتفاق الموقع في سنغافورة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

    وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت الأربعاء صاروخين طارا على بعد 250 كيلومترا باتجاه بحر اليابان. وقد اختبرت كوريا الشمالية كذلك هناك صاروخين آخرين في 25 تموز / يوليو .

    هذا واختبرت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فجر يوم31 تموز/يوليو المنصرم، من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

    الرئيس الأمريكي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على حدود الكوريتين
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان، إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

    وعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ثاني اجتماع لهما في شهر نيسان/أبريل، لمناقشة مطالب واشنطن بأن تفكك بيونغ يانغ برنامجها النووي، مقابل ضمانات أمنية ورفع العقوبات. لكن المحادثات التي جرت في فيتنام انهارت وانتهت دون اتفاق رغم أن الزعيمين افترقا بشكل ودي.

    وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال القمة على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك. وأعلن ترامب، في الأول من مارس/ آذار الحالي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق باجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل، بالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون على مواقع معينة.

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    أخبار كوريا الشمالية, أخبار أمريكا, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, أمريكا
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