الجيش البريطاني يلقي أكياسا من الحصى على سد لمنع الفيضان من اجتياح بلدة

ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية أكياسا من الحصى اليوم الجمعة (2 أغسطس آب) على منحدر خارجي لسد انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلي بريدج في منطقة ديربيشاير.

وجرى إجلاء ما يزيد على ألف من سكان وايلي بريدج في وسط إنجلترا، أمس الخميسن وطلب منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.

"As hours have gone on, its gradually got worse"



Stewart Hughes who works in Whaley Bridge tells @BBCSimonMcCoy they found out there was structural damage this morning



The Environment Agency has now issued a severe flood warninghttps://t.co/II6l3QHAf5 pic.twitter.com/BiekzlyT45 — BBC News (UK) (@BBCNews) August 1, 2019

وذكر مسؤولون أن السد معرض للانهيار مما يجعل حياة الناس في خطر. بحسب وكالة "رويترز".