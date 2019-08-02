الجيش البريطاني يلقي أكياسا من الحصى على سد لمنع الفيضان من اجتياح بلدة

وجرى إجلاء ما يزيد على ألف من سكان وايلي بريدج في وسط إنجلترا، أمس الخميسن وطلب منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأي أدوية يحتاجونها معهم بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة.
"As hours have gone on, its gradually got worse"— BBC News (UK) (@BBCNews) August 1, 2019
Stewart Hughes who works in Whaley Bridge tells @BBCSimonMcCoy they found out there was structural damage this morning
The Environment Agency has now issued a severe flood warninghttps://t.co/II6l3QHAf5 pic.twitter.com/BiekzlyT45
وذكر مسؤولون أن السد معرض للانهيار مما يجعل حياة الناس في خطر. بحسب وكالة "رويترز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)