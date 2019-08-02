بالفيديو والصور: تفشي مرض قاتل في بنغلادش

ووفقا للأرقام الرسمية، توفي ما لا يقل عن 14 شخصا بينما أصيب أكثر من 17 ألفا بالفيروس حتى الآن هذا العام، مما يجعله أسوأ الأعوام منذ تسجيل أول تفش للمرض عام 2000.
وقالت وزارة الصحة أمس الخميس أول أغسطس/آب إن الأطباء شخصوا أكثر من 1400 حالة بأنها إصابة بحمى الدنج في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها.
Honduran hospitals overrun by dengue fever epidemic.— Microbes&Infection (@MicrobesInfect) July 28, 2019
> 28,000 people affected of which 54, mostly children, have died in the worst #dengue outbreak in decades.https://t.co/qwKhz5bLqJ pic.twitter.com/ScMIdJhGx4
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 50 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب الحمى. وفقا لوكالة "رويترز".
We need help to protect #Dengue.— Razzaq Uddin Rubel (@RazzaqUddin) August 1, 2019
Foreign country can help many ways. And The People of Bangladesh must Should War to Clean House. pic.twitter.com/iYPDutXc9c
وقال مسؤولون في مجال الصحة إن المستشفيات في العاصمة داكا، وهي أكثر المناطق المنكوبة ويسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، تجد صعوبة في توفير مساحة بها تستوعب كثيرين يعانون من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والقيء وآلام المفاصل.
In Honduras, public hospitals are overflowing with patients as the country faces the largest #Dengue dengue outbreak in half a century. Over 28,000 have become ill, and 60 have di pic.twitter.com/JTSLU7Bhw6— Weldon N. Paterson (@WeldonPaterson) July 27, 2019
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