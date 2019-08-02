عضو الكونغرس راتكليف يغير رأيه بشأن الترشح لمنصب مدير الاستخبارات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة، أن عضو الكونغرس جون راتكليف غيّر رأيه بشأن الترشح لمنصب مدير الاستخبارات الأمريكية.

وكتب ترامب على تويتر: "تتعامل وسائل الإعلام الرئيسية السخيفة مع عضو الكونغرس الجمهوري الرائع جون راتكليف بغير نزاهة... لذلك قرر جون البقاء في الكونغرس، حيث يقوم بعمل عظيم".

Our great Republican Congressman John Ratcliffe is being treated very unfairly by the LameStream Media. Rather than going through months of slander and libel, I explained to John how miserable it would be for him and his family to deal with these people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

وأضاف ترامب بهذا الصدد أنه سيعلن عن مرشح جديد لهذا المنصب قريبا.

....John has therefore decided to stay in Congress where he has done such an outstanding job representing the people of Texas, and our Country. I will be announcing my nomination for DNI shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

يذكر أنه سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رشح عضو الكونغرس راتكليف مديرا للاستخبارات الوطنية. وسينسق شاغل الوظيفة أنشطة 17 وكالة استخبارات أمريكية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، ووكالة الاستخبارات المركزية، والاستخبارات العسكرية، ووكالات أخرى.