غورغيفا فشلت في الحصول على العدد اللازم من الأصوات لرئاسة صندوق النقد الدولي

فشلت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا غورغيفا في الحصول على الأغلبية اللازمة لتصبح رئيسة لصندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤول أوروبي.

موسكو - سبوتنيك . وذكر المصدر أنه بعد جولتين من المفاوضات، انقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي حول قضية اختيار مرشح واحد.

وتشير الوكالة إلى أن المرشح يحتاج للحصول على 55 في المائة من الأصوات من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال وزير المالية الهولندي السابق جيروين ديسيلبلوم المرشح الوحيد الذي يتنافس مع غورغيفا بعد أن سحب ثلاثة منافسين آخرين ترشيحاتهم.

هذا وأعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 26 يوليو/ تموز أنه بدأ عملية اختيار مدير إداري جديد ، وان هذه العملية ستنتهي في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا قد اتفقوا على اختيار الفرنسية رئيسة صندوق النقد الدولي السابقة كريستين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي وتوصلوا إلى اتفاق لشغل المناصب العليا الأربعة الأخرى في الاتحاد بعد محادثات مطولة كشفت عن انقسامات عميقة.