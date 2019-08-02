ترامب واثق بقدرة بلاده على التوصل إلى اتفاق جديد للأسلحة النووية مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ناقش اتفاقا نوويا جديدا مع روسيا والصين وأعرب عن ثقته في أن واشنطن ستتمكن من التوصل إليه.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد تحدثت مع روسيا حول الاتفاق النووي، حتى يتخلصوا من بعض [الأسلحة النووية] لقد تخلصنا من بعضها". ومن المحتمل أن نحتاج إلى إضافة الصين".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة، "تريد ضم الصين في مرحلة ما" إلى المفاوضات حول الاتفاق الجديد.

وقال ترامب، "العلاقات جديدة. ولكن سأقول التالي: إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق يمكننا فيه تخفيض الأسلحة النووية، فإن ذلك سيكون أمرا عظيما للعالم. أنا متأكد من أن ذلك سيحدث. لقد ناقشت الأمر مع الرئيس بوتين، كما ناقشته مع الصين. والصين متحمسة جدا للمناقشات بشأن هذه المسألة".

President Trump: "I spoke with President Putin of Russia yesterday. They're having massive fires in their forests. They have tremendous, I've never seen anything like, it is very big. I just offered our assistance because we're very good at putting out forest fires frankly." pic.twitter.com/1jHDBXD4tk — The Hill (@thehill) August 2, 2019

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية. ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.

ومن جانبها، قالت الصين،

بأنها لا ترى أي أسباب أو شروط مسبقة، للمشاركة في مناقشة معاهدة ثلاثية محتملة حول الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا.

هذا وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا، اليوم الجمعة، من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد زعمها بأن موسكو تنتهكها، الشيء الذي نفاه الكرملين مرارا.

وأعلنت الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارا من اليوم الجمعة، الموافق لـ 2 أب/ أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.