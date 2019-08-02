تحت إشراف كيم... كوريا الشمالية تؤكد اختبار صاروخ بعيد المدى

قالت وسائل إعلام حكومية، في كوريا الشمالية، يوم الجمعة، إن البلاد أجرت تجربة إطلاق صاروخ موجه جديد متعدد المهام، مؤكدة أن التجرية تمت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.