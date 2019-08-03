كادت تفقد ساقها بسبب الاستحمام في الجاكوزي

كادت البريطانية هايلي توماس البالغة من العمر 46 عاما أن تفقد ساقها بسبب استحمامها في الجاكوزي بعد جرحها بأداة حادة.

وقامت توماس، بطريق الخطأ، بجرح ساقها اليمنى بشفرة الحلاقة قبل ساعات قليلة من النزول إلى حوض الجاكوزي. في اليوم التالي، غطى جسم المرأة طفح جلدي أحمر مؤلم. وبعد تسعة أيام أخرى، أصيبت توماس بتقرحات كبيرة في جميع أنحاء جسمها، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وبعد إجراء التحاليل اتضح أن المرأة أصيبت بمرض تعفن الدم القاتل بسبب توغل البكتيريا المنتشرة في حوض الجاكوزي إلى دم توماس من خلال الجرح الصغير.

وتناولت توماس لمدة ثلاثة أسابيع كميات كبيرة من المضادات الحيوية والتي بفضلها تمكنت من الحفاظ على ساقها اليمنى، ولكن انتشر في كامل جسمها ندوب من التقرحات.

ووفقا لتوماس لم تستطع أن تتخيل أن شيئًا كهذا قد يحدث لها، كونها تتبع نمط حياة صحي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تم بتر أصابع قدم بريطاني مسن بعد إصابته بعدوى في جاكوزي أحد فنادق أسبانيا.

وقام روب بارلو البالغ من العمر 75 عامًا بجرح قدمه اليسرى بطريق الخطأ، ثم التوجه إلى الجاكوزي. وبعد عودته من الاجازة تحولت إصبعه إلى اللون الأسود، واضطر الأطباء إلى بتر الإصبع.