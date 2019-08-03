القبض على مسؤول أنشطة حزب العمال الكردستاني بأوروبا

أسفرت عملية مشتركة لجهازي الاستخبارات والأمن التركيين في ولاية "بورصة"، عن القبض على المسؤول عن أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا.

تم القبض على المسؤول عن أنشطة حزب العمال الكردستاني بأوروبا خلال عملية مشتركة لجهازي الاستخبارات والأمن التركيين في ولاية "بورصة" التركية.

وقالت مصادر أمنية إن المدعو "م. س" الذي كان ينشط في النرويج كأحد قياديي حزب العمال الكردستاني، جاء إلى تركيا قبل فترة، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأوضحت المصادر أن وحدات الاستخبارات والأمن في تركيا بدأت بملاحقة "م. س" الذي اتضح بأنه كان مسؤولا عن الأنشطة التنظيمية لحزب الععمال الكردستاني في أوروبا.

وبيّنت أن وحدات الاستخبارات والأمن نفّذت عملية مشتركة في ولاية بورصة بعد أن اشتبهت بمحاولة "م. س" الهرب إلى خارج تركيا.

وتمكنت هذه الوحدات من توقيفه في 27 تموز/ يوليو الماضي، وأحيل إلى المحكمة في 31 من نفس الشهر.

وأصدرت المحكمة التركية قرارا بحبس المذكور، بتهمة "الانتماء إلى منظمة حزب العمال الكردستاني" المصنفة على لائحة الإرهاب في تركيا.

وتنشط عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك. وقالت أنقرة إن عملية المخلب تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده. ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى القتل لكن يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.