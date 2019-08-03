سيئول تتعهد باتخاذ تدابير صارمة ضد قرار طوكيو إزالتها من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق بهم

ووصف الرئيس مون خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، اليوم في المكتب الرئاسي بشأن النزاع التجاري المتفاقم مع اليابان، وصف خطوة اليابان لتوسيع قيود التصدير بأنها تحد كبير للعلاقات الثنائية بين البلدين وعمل أناني سيضر بالاقتصاد العالمي بشدة، وفق تعبيره.
وقال "الخطوة اليابانية هي انتقام اقتصادي غير مبرر وعمل أناني مدمر من شأنه أن يشل سلسلة التوريد العالمية ويخرب الاقتصاد العالمي".
قال الرئيس مون، "كما حذرنا من قبل، إذا ضربت اليابان اقتصادنا عن قصد، فسوف تواجه أيضا أضرارا كبيرة، وسنكثف ردودنا بطريقة تدريجية وفقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية."
وأضاف " النظام القديم الذي يمكن به لبلد ما أن يسيطر على بلد آخر باستخدام القوة، هو مجرد بقايا من الماضي، ولن نخسر اليابان مرة أخرى. لقد وصلنا إلى هنا اليوم من خلال التغلب على المشاق التي لا حصر لها".
يذكر أنه في وقت سابق من اليوم، أجاز مجلس الوزراء الياباني مشروع قانون لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تضم 27 دولة، في خطوة إضافية للخلافات التجارية بين البلدين على خلفية النزاع بين طوكيو وسيئول حول قضية العمل القسري الذي مارسته اليابان إبان الحرب العالمية الثانية.
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