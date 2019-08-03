الآلاف من الهنود يفرون من كشمير

قال مسؤول حكومي كبير، اليوم السبت، إن آلاف الهنود بدأوا في مغادرة منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن أصدرت الحكومة المحلية تحذيرا أمنيا من هجمات متشددين محتملة في المنطقة.

وحسب "رويترز" قال مسؤولون أمنيون هنود يوم الجمعة إنهم عثروا على أدلة على هجمات خطط لها متشددون مدعومون من الجيش الباكستاني على رحلة حج هندوسية كبرى في كشمير.

وقال مسؤولون أمنيون إن منجم يحمل علامات باكستانية كان من بين مخابئ الذخائر التي تم استرجاعها بعد تقارير استخباراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها الهندوس المتدينون الذين يسافرون إلى كهف أمارناث المقدس في المنطقة كل عام.

وألغى أمر الحكومة المحلية فعلياً الحج، حيث طلب من الحجاج والسائحين العودة إلى ديارهم.

واليوم السبت، قال مسؤول كبير بالحكومة المحلية في كشمير إن التحذيرات تسببت في حالة من الذعر وأدت إلى رحيل "الآلاف" من السياح والحجاج والعمال.

ولم يعط المسؤول رقمًا محددًا ، لكنه قال إن معظم الحجاج الهندوس والسياح الهنود البالغ عددهم 20 ألفًا وأكثر من 200 ألف عامل يغادرون المنطقة.

وقال المسؤول إن حوالي 60 سائحا دوليا وصلوا إلى كشمير يوم السبت. وحذر المستشار الهندي السياح بشكل عام، لكنه لم يقدم أي نصيحة محددة للمواطنين الأجانب.

وتصاعدت التوترات في المنطقة الجبلية منذ اصطدمت مركبة محملة بالمتفجرات بقافلة للشرطة الهندية في 14 فبراير/ شباط، مما أسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة شبه العسكرية، مما أدى إلى اشتباكات جوية بين البلدين.

Use of cluster bombs by Indian Army violating international conventions is condemnable. No weapon can suppress determination of Kashmiris to get their right of self determination. Kashmir runs in blood of every Pakistani. Indigenous freedom struggle of Kashmiris shall succeed,IA. — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 3, 2019

وتتهم الهند باكستان بتمويل المسلحين، وكذلك الجماعات الانفصالية في الجزء الهندي من المنطقة والتي تعتبر غير عنيفة من قبل المراقبين الدوليين.

وتنفي إسلام آباد الاتهام الهندي قائلة إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

وقد ترك المستشار السياح الفارين والحجاج بخيبة أمل. وتصف كشمير نفسها بأنها "الجنة على الأرض" ، مع بحيرة دال - وهي وجهة مفضلة منذ قرون من الزمان لأباطرة المغول الذين هربوا من حرارة الصيف في سهول الهند - والمراكب الشراعية والجبال والأنهار الجليدية الشهيرة عامل جذب رئيسي.

وسافر براباكر آير (45 عامًا) إلى سريناغار من مدينة بنغالورو جنوب الهند يوم الخميس مع عائلته لقضاء عطلة لمدة 10 أيام ، لكنهم عادوا مساء الجمعة.

use of terrorism violates international conventions and is condemnable. No weapon can suppress determination of Baloch/Pashtun/Sindi/Muhajirs to get their right of self determination. Indigenous freedom struggle of Balochistan shall succeed. pic.twitter.com/xAPncm6zWP — 🇮🇳Shashwat Pandey🇦🇫 (@shashwatpandey) August 3, 2019

وقال "كنت أقيم في زورق في بحيرة دال عندما تم إصدار التحذير. لم أفهم لماذا يُطلب منا المغادرة. كل شيء طبيعي هنا".

وحسب "رويترز" فإن العامل مانجيت سينغ، وهو نجار من ولاية أوتار براديش الشمالية كان يعمل في كشمير منذ تسع سنوات، غادر أيضًا.

وقال "لست خائفة لكن المستشار الحكومي أثار الذعر وعائلتي تريدني أن أعود... سأعود إذا تحسن الوضع".