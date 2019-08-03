الرئيس الشيشاني يهاجم إسرائيل

انتقد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، قيام إسرائيل بنصح مواطنيها بعدم زيارة الشيشان، وإضفاء أعلى مستويات الخطورة، على هذه الدولة.

وخلال حديثه، انتقد قديروف كذلك، حديث "مقر مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي عن "صراع الشيشان مع روسيا" من أجل الانفصال. وذلك بحسب وكالة "دنيا الوطن".

وقال قديروف:

إن الصراع لم يكن بين الشيشان وروسيا، بل بين روسيا وآلاف من الإرهابيين الدوليين الذين هاجموها، وتمكن الشيشان مع السلطات الفيدرالية الروسية من القضاء عليهم.

وأشار الزعيم الشيشاني، إلى عدم وجود أي تنظيمات إرهابية في الشيشان، وبفضل ذلك باتت هذه الجمهورية، الأكثر استقراراً وأمناً في المنطقة.

وأوضح أن العديد من الإسرائيليين يزورون الشيشان، ويرغبون بممارسة التجارة والأعمال والتجوال فيها، داعيًا الجميع لزيارة بلاده ورؤية الاستقرار الذي تعيشه.

وأعرب قديروف عن اعتقاده، بأن من وضع هذه الوثيقة التي تتحدث عن المخاطر الإرهابية في الشيشان، ليس على دراية بالوضع الحقيقي في الجمهورية واستقى معلوماته من مصادر مشكوك فيها.

وقال الزعيم الشيشاني:

لذلك، أنا شخصياً أدعوه إلى الشيشان، أقترح أن يشاهد كل شيء بأم عينه، والسفر في جميع أنحاء الجمهورية، والالتقاء بالسكان هناك، ثم ليكتب كل ما يعتبره صحيحا وموضوعيا.

وفي وقت سابق من أول أمس، تم نصح الإسرائيليين بعدم التخطيط لرحلات إلى الشيشان، بسبب "وجود نشاطات للمنظمات الإرهابية". ودعت الوثيقة، المواطنين الإسرائيليين المتواجدين حاليا في الشيشان لمغادرتها فورا.