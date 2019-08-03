فنلندا تعتذر لروسيا عن خطأ سفينة حربية

أعربت فنلندا عن أسفها لأن السفينة الحربية هامينما قد دخلت عن طريق الخطأ المياه الإقليمية الروسية، بحسب القوات العسكرية البحرية الفنلندية.

وقع الحادث في 1 أغسطس/ أب، لكن عرف اليوم فقط.

وقال بيان البحرية الفنلندية:

"أن السفينة الفنلندية هامينما التي كانت تقوم بمهام السيطرة على حدود الدولة، دخلت المياه الإقليمية الروسية على بعد حوالي 600 متر. وعندما لاحظت وجود خطأ، عادت على الفور إلى المياه الدولية وأبلغت القيادة بذلك. وبدأ الأسطول الفنلندي بالتحقيق في هذه المسألة".

صرح توماس تيليكاينن، رئيس مقر القوات البحرية، للصحفيين بأن الحادث وقع غرب جزيرة غوغلاند.

وقال: "مراقبة السلامة الإقليمية هي مهمتنا الرئيسية. وبناءً على ذلك، كانت سفننا موجودة"، موضحًا أن الخطأ لم يكن استفزاز ولم يحمل نية خبيثة.