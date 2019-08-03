أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما على مصراعيها أمام المضطهدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أبواب تركيا مفتوحة دائما على مصراعيها أمام المضطهدين اللاجئين إليها من كل أنحاء المعمورة.

وأكد أردوغان في كلمة له خلال وضع حجر الأساس لكنيسة أرثوذكسية في إسطنبول اليوم السبت "قلوبنا وأبوابنا كانت مفتوحة دائما على مر التاريخ أمام المظلومين القادمين إلى هذه الأراضي من إسبانيا إلى شمال إفريقيا".

وأضاف قائلا: "نستضيف حاليا نحو 4 ملايين من أشقائنا المسلمين القادمين من سوريا والعراق من عرب وأكراد وتركمان فضلا عن السريان والإيزيديين وغيرهم من أبناء المعتقدات الأخرى"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابع: "بينما ارتكبت المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا شتى أنواع الاضطهاد بحق هؤلاء وألحقت الأضرار بأرواحهم وممتلكاتهم، فتحنا قلوبنا للجميع دون أي تمييز".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لم ولن يكون هناك مكان للتمييز في عقولنا وقلوبنا".

وبشأن الإرهاب، أشار أن المنظمات الإرهابية والقوى التي تتخذ منها مطية لها، هدفها الرئيسي "وطننا المشترك".

وأكد أردوغان أن السبيل الوحيد لإفشال الهجمات التي تستهدف البلاد، هو أن يكون جميع المواطنين "على قلب رجل واحد".