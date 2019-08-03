ترامب يدافع عن موقفه حيال التجارة مع الصين بعد رسوم جديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الأمور تسير بشكل جيد مع الصين، مصرا على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة.

"غرد" ترامب على "تويتر" قائلا "الأمور تسير بشكل جيد جدا مع الصين. يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل. حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم. لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي".

Things are going along very well with China. They are paying us Tens of Billions of Dollars, made possible by their monetary devaluations and pumping in massive amounts of cash to keep their system going. So far our consumer is paying nothing - and no inflation. No help from Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

وقرر ترامب بشكل مفاجيء يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية بينهما دامت شهرا. وتوعدت الصين أمس بالرد، بحسب مانقلت "رويترز".

وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس/ آذار إن المستهلك الأمريكي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.