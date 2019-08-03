سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت شبكة "إيه بي سي" بـ "إطلاق النار على 18 شخصا واحتجاز 3 مشتبه بهم بعد إطلاق نار في مركز تجاري في إل باسو، تكساس"، ونقلت عن مسؤول محلي أن الحادث خلف "عدة قتلى".

وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر" "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم.

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة، وفقا لرويترز.

وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين من المركز التجاري كإجراء وقائي.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

ACTIVE SHOOTER: This is video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall in El Paso, TX as it was being evacuated, due to an active shooter in the area. 18 people have reportedly been shot.



Story: https://t.co/wcjf98R97M

Video credit: Victoria Balderrama pic.twitter.com/O8XAeDRukS — Fox 35 News (@Fox35News) August 3, 2019

وإطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة، وفي يوم الأحد الماضي، قتل مسلح 3 أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا، قبل أن ينتحر.