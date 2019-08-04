مستشار جونسون: النواب لا يمكنهم منع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق

قال دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر / تشرين الأول، حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة صنداي تلغراف نقلا عن مصادر أن دومينيك كامينجز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء، "إن جونسون لديه السلطة ليجعل موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء مهلة الخروج إذا حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة"، وفقا لرويترز.

وكان جونسون قد تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول باتفاق أو بدون اتفاق، لكن لديه أغلبية بسيطة بعد خسارة حزبه المحافظين مقعدا يوم الجمعة.

Johnson's top aide says UK lawmakers can't stop no-deal Brexit: Sunday Telegraph https://t.co/ivqjQ48OdX pic.twitter.com/WqbZ5zra9J — Reuters U.S. News (@ReutersUS) August 3, 2019

وألمح بعض نواب حزبه إلى أنهم سيصوتون ضده لمنع الخروج دون اتفاق، وهو احتمال آخذ في الزيادة دفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض لأدنى مستوى له في 30 شهرا أمام الدولار، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولن يتمكن النواب من الاقتراع على الثقة في الحكومة قبل الشهر المقبل لأن مجلس العموم في عطلة حتى الثالث من سبتمبر / أيلول.

ونقلت مصادر صنداي تليغراف عن كامينجز، قوله "(النواب) لا يدركون أنه إذا كان هناك اقتراع على الثقة في سبتمبر أو أكتوبر، فسندعو إلى انتخابات بعد 31 وسنغادر على أي حال".

وقال جونسون إنه يود مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، لكنه يرفض ترتيبات الحدود الأيرلندية التي تمنع العودة إلى الحدود المغلقة بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها جزء أساسي من أي اتفاق.

وقال حزب العمال المعارض، إنه سيرفض أي اتفاق للخروج يقترحه جونسون إذا لم يحافظ على الوظائف وحقوق العمال والبيئة.