الشرطة الأمريكية تكشف هوية ودوافع مطلق النار على متسوقين في تكساس

كشفت الشرطة الأمريكية هوية الشخص الموقوف على خلفية إطلاق النار في متجر لــ" وول مارت " بمدينة إل باسو في ولاية تكساس السبت.

موسكو-سبوتنيك. بحسب وسائل إعلام محلية، قال روبيرت غوميز، الضابط في شرطة إل باسو في مؤتمر صحفي، إن الشرطة تحقق مع موقوف واحد، وهو رجل عمره 21 عاما، صاحب بشرة بيضاء ويدعى باتريك كروزياس.

وأضاف أن المشتبه به ينحدر من ولاية تكساس، ومسكنه يبعد عن مكان الحادث بنحو 10 ساعات.

وبخصوص دوافع الموقوف، أفادت وسائل إعلام بأنه نشر قبل فترة من قيامه بإطلاق النار الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في صفوف المتسوقين، تغريدة على حسابه في "تويتر" أعرب فيها عن دعمه للهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا منتصف مارس الماضي، الذي نفذه الأسترالي برانتون تارانت الحامل لفكرة "تفوق العرق الأبيض".

وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.

كما أعلن حاكم مقاطعة تكساس الأمريكية، غريغ آبوت، عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 24 آخرين بحادث إطلاق النار الذي وقع بمتجر لـ" وول مارت" في مدينة إل باسو بالولاية يوم السبت.

وقال آبوت للصحفيين، اليوم الأحد: "20 شخصا بريء من إل باسو فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 24 بجروح".