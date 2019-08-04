إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية يسقط قتلى وجرحى

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأحد، في إطلاق نار، في ولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتلى يمكن أن يصل عددهم إلى 7 قتلى، في حين جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وتبحث الشرطة عن مطلق نار ثان، من المحتمل أنه غادر المنطقة في سيارة جيب داكنة اللون.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

​يأتي هذا بعد أقل من يوم واحد على مقتل 20 شخصا في حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال حاكم الولاية، في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي"، "قتل 20 من الأبرياء من إل باسو وأصيب أكثر من26 شخصا".