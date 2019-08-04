إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية يسقط قتلى وجرحى

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القتلى يمكن أن يصل عددهم إلى 7 قتلى، في حين جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وتبحث الشرطة عن مطلق نار ثان، من المحتمل أنه غادر المنطقة في سيارة جيب داكنة اللون.
We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come.— Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019
يأتي هذا بعد أقل من يوم واحد على مقتل 20 شخصا في حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.
وقال حاكم الولاية، في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون "سي.بي.اس.بي"، "قتل 20 من الأبرياء من إل باسو وأصيب أكثر من26 شخصا".
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