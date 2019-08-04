النفط الإيرانية تنفي حدوث حريق في مبنى الوزارة

نفي المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية كسروي نوري، حدوث حريق في مبنى وزارة النفط الإيرانية، موضحا أن الدخان الذي تصاعد من مبنى الوزارة كان ناتجا عن ماس كهربائي انتقل من خلال المصعد إلى جميع الطوابق، وتدخلت فرق الطوارئ لحل المشكلة.

طهران - سبوتنيك . ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن نوري قوله "لم يحدث أي اشتعال للنيران في مبنى وزارة النفط، والدخان الذي صعد من مبنى الوزارة كان سببه تماس كهربائي في الطابق الأرضي للمبنى وانتقل الدخان من خلال المصعد إلى جميع طوابق المبنى، ما أدى إلى استدعاء فرق الإطفاء وقامت فرق الإطفاء بحل المشكلة على الفور".

وأوضح أن "وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة عاد إلى مبنى الوزارة، كما عادت الوزارة لتقديم خدماتها المعتادة".

وكانت وكالة "إرنا" نقلت في وقت سابق، عن مسؤول في العلاقات العامة بوزارة النفط قوله إن "النيران اشتعلت في مكتب وزير النفط الذي يقع في الطابق الرابع في مبنى وزارة النفط".

وأضافت أن "فرق الإطفاء أخلت المبنى من الموظفين، وأن أسباب اشتعال النيران لم تعرف حتى، لكن من المتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران هو ماس كهربائي"، مشيرة إلى أن الوزير بيجن زنغنة، لم يكن موجودا في مبنى الوزارة عند اشتعال النيران.