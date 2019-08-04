إيران: دعوة أمريكا للتفاوض وفرض عقوبات على ظريف في نفس الوقت سخافة

وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مفاوضات مع بلاده بأنها "سخافة"، وذلك لأنها تأتي بالتزامن مع فرض العقوبات على وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وقال ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "عندما تدعون دولة للتفاوض ومن ثم تفرضون العقوبات على وزير خارجيته، أليس هذا سخيف؟".

وأشار إلى أن فرض العقوبات على ظريف يعبر عن "عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن عزل إيران في المجتمع الدولي"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف "أمريكا وضعت سياستها المتهورة على الرمال المجنونة، حيث أن العقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف ليس هجوما عليه فقط بل هجوما على الشعب والحكومة الإيرانية".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال ظريف، في حينها، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر":" السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.