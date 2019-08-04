مقتل 9 أشخاص في حادث إطلاق نار جديد في أمريكا

قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب 16 آخرين، في إطلاق نار بمدينة دايتون الأمريكية في ولاية أوهايو.

وقال الشرطة الأمريكية، في بيان لها، إن "مهاجما أطلق النيران من بندقية، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، مؤكدة أنها أطلقت النيران على المهاجم وقتلته، وما زالت تعمل على تحديد هويته".

LATEST: At least nine people are dead and more than a dozen wounded after someone opened fire in downtown Dayton, Ohio, according to police. pic.twitter.com/V4jkRB5ziS — ABC News (@ABC) August 4, 2019

وكانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت قبل ساعات قليلة أيضا واقعة إطلاق نار أخرى، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" الأمريكية.

هذا وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وتشير التقارير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وتحدث ترامب مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.