إيران تعلن سقوط مقاتلة حربية جنوبي البلاد

سقطت طائرة حربية إيرانية، صباح اليوم الأحد، بسبب عطل فني، فيما تمكن طياري المقاتلة، وعددهم اثنين من النجاة والهبوط على الأرض.