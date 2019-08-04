مقتل شخصين في تحطم طائرة بتنزانيا

قتل شخصين من جنوب أفريقيا في تحطم طائرة خفيفة يوم أمس السبت في غرب تنزانيا كانا قد شاركا الشهر الماضي في رحلة بطائرة محلية الصنع من مدينة كيب تاون إلى القاهرة.

وقالت هيئة الطيران المدني في تنزانيا إن الطائرة التي دخلت المجال الجوي التنزاني قادمة من أوغندا في طريقها إلى مالاوي أرسلت إشارة استغاثة بعد توقف أحد محركاتها قبل أن تختفي من على شاشات الرادار. وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة من طراز سلينج.

وقال المسؤول التنفيذي لمنطقة سيكونغ بيريس ماجيري :"الطيار وراكب، وكلاهما من جنوب أفريقيا، لقيا حتفهما في تحطم الطائرة الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار تابورا في حوالي الساعة 7:30 صباحا".

والتهمت النيران الطائرة بعد سقوطها ولم يتم العثور سوى على المحرك وبعض الأجزاء الأخرى. والطائرة مملوكة لمنظمة من جنوب أفريقيا تعرف باسم يو دريم غلوبال.

كان اسم منظمة يو دريم غلوبال برز في عناوين الأخبار في يونيو/حزيران عندما نجحت مجموعة من الطلاب في تصنيع طائرة سلينج بأربعة مقاعد والتحليق بها من كيب تاون إلى القاهرة.

وقالت المنظمة في حسابها على فيسبوك:"إن الطائرة المنكوبة هي طائرة الدعم الخفيفة التي رافقت رحلة التحدي من كيب تاون إلى القاهرة وإن مديري المشروع ديس ويرنر وويرنر فرونمان لقيا حتفهما".