صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تسجل أعلى نسبة منذ 4 سنوات

سجلت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات أعلى مستوى لهامنذ 4 سنوات مع حصول سيارات جديدة على تقييمات إيجابية في الخارج

ووفق بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، ووكالة الجمارك الكورية، فإن قيمة صادرات البلاد من السيارات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بمقدار 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لتصل إلى 25.5 مليار دولار.

كما أشارت البيانات إلى أن قيمة صادرات السيارات في شهر تموز/يوليو عرفت زيادة معتبرة قدرة ب 21.6 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ووفق وكال يونهاب، فإن السيارات الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية المدمجة متعددة الأغراض تعتبر عمودين رئيسيين في صادرات السيارات لدى كوريا الجنوبية.

كما أوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز الماضي نحو 2.9 ضعفا عن نفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 280 مليون دولار.

وارتفعت صادرات السيارات الرياضية المدمجة متعددة الأغراض خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 9% أي ما يعادل 749,383 وحدة عن نفس الفترة من العام الماضي.