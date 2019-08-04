كيف هنأ الأمير هاري زوجته بمناسبة عيد ميلادها؟

وكتب هاري : "عيد ميلاد سعيد، زوجتي المذهلة. شكرا لانضمامك لي في هذه المغامرة!" - مع الحب ، هاري."

ولم يكشف الزوجان بعد كيف سيحتفلان بعيد ميلاد ميغان ماركل فيما أكدت وسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق أن هاري وميغان لن يعقدوا حفلات صاخبة ويريدون تنظيم احتفال صغير يضم العائلة والأصدقاء المقربين.

وتحتفل اليوم دوقة ساسيكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الـ38، ويعد هذا العام هو الثانى الذى تحتفل فيه داخل القصر بعدما دخلت العائلة المالكة بزواجها من الأمير هاري وأصبحت دوقة ساسيكس .