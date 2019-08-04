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13:28 04 أغسطس/ أب 2019
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    العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد الزلزال المدمر

    30 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء أو وسائل نقل أو هواتف محمولة أو صراف آلي

    © REUTERS / ANTARA FOTO
    العالم
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    يعيش 30 مليون شخص حاليا بلا خدمات كهرباء أو وسائل نقل أو هواتف محمولة أو حتى أجهزة صراف آلي.

    ونشرت وكالة "فرانس برس" تقريرا، حول تعرض جزيرة جاوة الإندونيسية لواحدة من أكبر حالات انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في العالم، والتي أثرت على نحو 30 مليون شخص يعيشون في العاصمة جاكرتا وضواحيها.

    وانقطع التيار الكهربائي عن عدة محطات توليد رئيسية في العاصمة جاكرتا، وأجبر الملايين على البقاء تحت الظلام.

    كما أجبر انقطاع الكهرباء على نطاق واسع نظام النقل الجماعي الشامل الجديد في جاكرتا على التوقف بصورة كاملة، حيث يعتمد النظام على الطاقة الكهربائية.

    وسعت السلطات الإندونيسية إلى إخلاء جميع ركاب نظام النقل الجماعي الشامل، ولكن هذا التوقف استمر ليطول قطارات الركاب الذي يربط جاكرتا بضواحيها.

    كما تسبب انقطاع التيار الكهربائي الشامل في توقف خدمات الهاتف المحمول على نطاق واسع في العاصمة جاكرتا، وتعطل الخدمات المصرفية كذلك مثل أجهزة الصراف الآلي.

    وأدى كذلك انقطاع التيار الكهربائي، لتعطل إشارات المرور وبالتالي تفاقم حالات الازدحام الشديد في جاكرتا.

    ولجأ بعض الأفراد إلى مولدات طاقة ذاتية لإنارة منازلهم، لكن الحكومة لم تقدم تقريرا حول المدة المتوقع استمرار تلك الحالة بها.

    وقالت هيئة الكهرباء الإندونيسية، إن انقطاع التيار الكهربائي جاء بسبب توقف توربينات الغاز في محطة الكهرباء الرئيسية وانهيار منشأة الربط في الطرف الغربي من جزيرة جافا.

    وتابع البيان "نبذل حاليا قصارى جهدنا لإصلاح النظام، حتى تعود الطاقة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي".

    وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن يوم الجمعة، عن وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ سومطرة في إندونيسيا.

    وأوضح أن مركز الهزة يقع على بعد 205 كيلومترات جنوب غرب بلدة بانديغلاند وعلى عمق 10 كيلومترات.

    محطات الكهرباء في إندونيسيا عقب انقطاع التيار الكهربائي
    © REUTERS / GAYATRI SUROYO
    محطات الكهرباء في إندونيسيا عقب انقطاع التيار الكهربائي

     

    وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ. حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضيّة الأكثر نشاطاً، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنوياً.

    وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة والذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلداً مطلاً على المحيط الهندي.

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    الكلمات الدلالية:
    انقطاع كهرباء, زلزال مدمر, زلزال, إندونيسيا
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