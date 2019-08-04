الجيش الروسي يحطم الرقم القياسي لعام 2017 في مسابقة "بياتلون الدبابات"

صرح العقيد الجنرال إيفان بوفالسيف، رئيس الإدارة الرئيسية للتدريب القتالي للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي، للصحفيين يوم الأحد، أن الفريق الوطني الروسي في المسابقة الدولية "بياتلون الدبابات-2019" حطم الرقم القياسي لعام 2017.

تقام المسابقات في إطار الألعاب العسكرية "آرميا-2019"، وكان منافسي الفريق الروسي في السباق الأول هي الفرق الوطنية لأرمينيا وقيرغيزستان وإيران.

وقال بوفالسيف:

"لقد انتهى للتو أداء فريقنا، الذي أكمل المهمة في 18 دقيقة و 55 ثانية، وبذلك حطم الرقم القياسي لعام 2017 - 19 دقيقة و 10 ثواني".

وتعقد الألعاب العسكرية "آرميا-2019" للمرة الخامسة. ستقام المسابقات على أراضي 10 دول: روسيا، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، إيران، كازاخستان ، الصين، منغوليا وأوزبكستان. يتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ستة آلاف جندي من 30 دولة. ستعقد المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس/آب.