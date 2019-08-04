لودريان يسخر من أسباب إلغاء رئيس البرازيل للاجتماع الأخير

سخر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لوديان، اليوم الأحد من العذر الذي قدمه الرئيس البرازيلي، جايير يولسونارو، واصفا قص الشعر بحالة طوارئ للرئيس

وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ”جميعنا يعلم الضغوط المرتبطة بجداول الأعمال المثقلة لرؤساء الدول. على ما يبدو، كان هناك أمر طارئ مرتبط بالشعر. وهذا أمر غريب“.

وأضاف ”التقيت نظيري والمجتمع المدني البرازيلي، خصوصًا المنظمات غير الحكومية، وكذلك المجتمع المدني الاقتصادي.. التقيت -أيضا- حكام معظم الولايات.. من مصلحة فرنسا التحاور مع البرازيل، مع كل البرازيل“. كما أشار لودريان إلى أن الزيارة كانت إيجابية لبلاده.

وفي رسالة نشرت على تويتر، أكدت سفارة فرنسا في البرازيل أن لودريان التقى”أعضاء من المجتمع المدني للحديث عن التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وحماية البيئة من منظور مؤتمر المناخ“ الخاص بالأمم المتحدة المقرر عقده في سانتياغو في تشيلي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

La France est aussi à São Paulo, locomotive économique du Brésil, le premier employeur étranger. Une rencontre très productive avec @jdoriajr a permis à @JY_LeDrian d’évoquer de nouvelles coopérations #santé #education #environnement @francediplo pic.twitter.com/ect93lpFkP — France au Brésil (@franceaubresil) July 30, 2019

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لوديان في البرازيل بحجة أن الأخير كان يعتزم إجراء لقاءات مع منظمات غير حكومية، كما نشر على فيسبوك شريطا مصورا وهو يقوم بقص شعره في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يلتقي لودريان.

وقال: "كان على جدول أعمال لودريان موعد مقرر معي، وعلمت -أيضا- أن لديه لقاءات مع نائب الرئيس ،هاملتون موراو، ومع منظمات غير حكومية، من الذي يتعمَّد الإضرار بالبرازيل؟ المنظمات غير الحكومية".