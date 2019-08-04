بالفيديو.. رسالة عاجلة من "مودي" إلى "بيبي"

بعث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، برسالة عاجلة إلى نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكتبت مودي على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، تغريدة جديدة، عبر من خلالها عن شكره العميق لـ"بيبي"، أو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضح مودي أنه يقدم شكره لنتنياهو للشعب الإسرائيلي، معتبرا إياه بمثابة الصديق المقرب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

شكرا لك.. في يوم الصداقة، أتمنى لشعب إسرائيل السعادة ودوام الصداقة.

תודה לך

מאחל יום חברות שמח לאזרחי ישראל הנהדרים ולידידי הטוב @netanyahu



הודו וישראל הוכיחו את ידידותם לאורך הזמן. הקשר שלנו הוא חזק ונצחי. מאחל שהידידות בין המדינות שלנו תצמח ותפרח אף יותר בעתיד https://t.co/PsZTgMoXMU — Narendra Modi (@narendramodi) August 4, 2019

وتابع مودي:

الهند وإسرائيل صديقين مقربين بمرور الوقت، فعلاقتنا قوية وأبدية. وأتمنى أن تنمو وتزدهر الصداقة بين بلدينا، وتتوطد أكثر في المستقبل.

وجاءت تغريدة مودي، ردا على تغريدة صفحة "إسرائيل في الهند"، الناطقة باسم سفارة إسرائيل في الهند، أو الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية في الهند، والتي ذكرت من خلالها أن إسرائيل تأمل صداقة دائمة مع الهند، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن نتنياهو سيزور الهند قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبل، المقررة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2019، دون تحديد موعد نهائي لتلك الزيارة.

وفي السياق نفسه، ننشر نتنياهو، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، جاء فيها أنه بعد تأييد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فيلاديمير بوتين، لنتنياهو، فإن الدور جاء على ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. وذلك تمهيدا لإجراء تلك الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.