إيران: رسائل إيجابية من السعودية.. وتقدم في العلاقات مع الإمارات

أشار مستشار الرئيس الإيراني إلى رسائل إيجابية من السعودية بشأن علاقاتها مع إيران، وإلى إحراز تقدم في العلاقات مع الإمارات.

طهران - سبوتنيك. وكشف مستشار الرئيس الإيراني، أكبر تركان، أن بلاده أحرزت تقدما وتبادلت رسائل إيجابية بشأن علاقاتها مع السعودية والإمارات، وذلك تزامنا مع التوترات الأخيرة بين هذه البلدان على خلفية هجمات طالت سفنا بمنطقة الخليج.

وقال تركان في تصريحات لقناة "العالم" الإيرانية، "هناك رسائل إيجابية وصلتنا من السعودية وكبار المسؤولين الإيرانيين ردوا عليها بشكل إيجابي"، موضحا أن "أولى الرسائل الإيجابية تجلت بالتعامل مع حجاجنا، وهناك خطوات سعودية إيجابية أخرى".

وأشار تركان إلى ما وصفه بـ"إمكانية أن تقوم السعودية بالتعاون مع باقي دول الخليج الفارسي في تعزيز أمن المنطقة".

وأضاف تركان، "أحرزنا مؤخرا تقدما جيدا في علاقتنا مع الإمارات".