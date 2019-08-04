الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجين خلال مظاهرة بسبب وفاة شاب

وأصبحت واقعة وفاة ستيف كانيكو سببا آخر للاحتجاجات وللتدقيق في الطريقة التي تعمل بها الشرطة الفرنسية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
38th week of #GiletsJaunes protests in France:— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) August 3, 2019
VIDEO: #Nantes
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واختفى الشاب البالغ من العمر 24 عاما في أواخر يونيو/ حزيران أثناء حفل موسيقي اشتبكت فيه الشرطة مع الحاضرين في الحفل في ساعة متأخرة من الليل بجوار ضفة نهر لوار في نانت. وتم العثور على جثة الشاب في النهر في الأسبوع الماضي.
وتزامنت مراسم تأبين لكانيكو، أمس السبت، مع دعوات لمسيرة أوسع نطاقا لشجب وحشية الشرطة حضرها المئات من الأشخاص.
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