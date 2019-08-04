في واقعة نادرة.. الحزب الحاكم في إسرائيل يصدر بيانا بشأن نتنياهو

في خطوة سياسية جديدة ربما لم تشهدها إسرائيل من قبل، وقع أعضاء الحزب الحاكم "الليكود" بعدم تشريح أي عضو غير بنيامين نتنياهو، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، أن 40 عضوا في حزب الليكود الحاكم، من المقعد الأول وحتى الأربعين، بعد نتنياهو نفسه، وقعوا على عريضة أو بيان بعدم ترشيح شخصية غير رئيس الوزراء الحالي لمقعد رئاسة الحكومة، غير نتنياهو.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو، وزير الخارجية السابق، خلال لقاء تلفزيوني، أمس السبت، أنه سيتوجه إلى "أصدقائه في الليكود" لاختيار بديل لنتنياهو، إذا لم يتمكّن من تشكيل الحكومة المقبلة.

היום חתמו ואישרו כל המועמדים בליכוד עד מקום 40 על תמיכה גורפת בראש הממשלה @netanyahu

תשובה לספינים השיקריים של כחול לבן וישראל ביתנו. — דוד ביטן (@davidbitan) August 4, 2019

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ليبرمان عرض اسم رئيس الكنيست الحالي، يولي أدلشتاين، كشخصية ليكودية يمكنها أن تستبدل نتنياهو، في محاولة لفرض حكومة وحدة وطنيّة تضم أيضًا تحالف "أزرق- أبيض"، برئاسة الجنرال بيني غانتس.

ويشار إلى عضو الليكود الحاكم، ديفيد بيتون، قد نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، أكد من خلالها اتفاق حزبه على تأييد نتنياهو في سباقه الانتخابي نحو رئاسة الحكومة.

ويشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية السابقة، والتي أجريت في أبريل/نيسان الماضي، ما دفع أعضاء الكنيست إلى تأييد حل الكنيست، والدخول في انتخابات جديدة، من المقرر أن تجرى في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.