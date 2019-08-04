الاشتباه بإصابة امرأة بفيروس الإيبولا في اليابان

وقالت صحيفة، جابان تايمز، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية إن سيدة نقلت إلى المستشفى بعدما بلغت درجة حرارتها 38 درجة مئوية، وأضافت أن السيدة عادت مؤخرا من زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أضافت الصحيفة أن الأطباء يقومون حاليا بإجراء جميع الفحوصات للتأكد من إصابة السيدة بالفيروس ما إن كانت تعاني من مرض آخر.

كما تم إنشاء مكتب اتصال خاص في مركز إدارة الأزمات بمكتب رئيس الوزراء ، شينزو آبي، الذي يتابع الوضع عن كثب.

يذكر أن فيروس الإيبولا ينتقل إلى أشخاص من الحيوانات البرية، ثم من شخص لآخر. أعراض المرض هي الحمى المفاجئة والصداع وآلام العضلات والتهاب الحلق، يليها الإسهال والقيء وضعف وظائف الكبد والكلى، وفي بعض الحالات النزيف الخارجي والداخلي.

ظهر الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في صيف عام 2018.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد تم تسجيل 2489 حالة من المرض في هذا البلد، وعدد وفيات بلغ 1665شخص.

تم تسجيل أكبر وباء للإيبولا في بلدان غرب أفريقيا في الفترة 2014-2015. أودى الفيروس بحياة أكثر من 11 ألف شخص، فيما أصيب 28 ألف شخص بالمرض، فيما تراوح معدل الوفيات من 25 ٪ إلى 90 ٪.