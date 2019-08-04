أردوغان: سندخل شرق الفرات كما دخلنا عفرين وأخبرنا روسيا وأمريكا بذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكنه "التزام الصمت أمام الهجمات على بلدنا".