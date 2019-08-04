بوتين يعزي ترامب

عزى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في الحوادث المأساوية التي وقعت في ولايتي تكساس وأوهايو.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين: "أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزيه للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما يتعلق بالحوادث المأساوية التي وقعت في ولايتي تكساس وأوهايو".

وارتفع عدد ضحايا إطلاق النار في مدينة دايتون الأمريكية في ولاية أوهايو إلى 26 شخصا.

وقالت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق إن "مهاجما أطلق النيران من بندقية، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، مؤكدة أنها أطلقت النيران على المهاجم وقتلته، وما زالت تعمل على تحديد هويته".

ووفقا لمصدر عن الشرطة كان المهاجم الذي أطلق النار مرتديا سترة مضادة للرصاص.

وكانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت قبل ساعات قليلة أيضا واقعة إطلاق نار أخرى، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" الأمريكية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.