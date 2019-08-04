أول فيديو لناقلة النفط الجديدة التي احتجزتها إيران في مياه الخليج

بثت قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية، التي تديرها الدولة، لقطات فيديو، ذكرت أنه لناقلة نفط أجنبية كانت تهرب الوقود في الخليج.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن احتجازه سفينة أجنبية كانت تهرب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وأكدت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، أنه تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية" إيسنا".

وقال إن "احتجاز السفينة التي تهرب 800 ألف لتر من البنزين، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر"، مشيرا إلى أنه "قد تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر".

وصرح قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري العميد رمضان زيراهي، بأنه "تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مبينا أن السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج".

The first video of an oil tanker seized by the #IRGC in the Persian Gulf as it was smuggling #fuel to some Arab countries. #OilTanker #PersianGulf #Iran pic.twitter.com/kyPSFG3P14 — Press TV (@PressTV) August 4, 2019

وشدد العميد رمضان زيراهي، على أن "الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة"، وأفاد أن "إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة".

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أنه جرى اعتراض السفينة قرب جزيرة فارسي في الخليج. ولقوات الحرس الثوري قاعدة بحرية في هذه الجزيرة الواقعة شمالي مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رمضان زيراهي القيادي بالحرس الثوري قوله إن الناقلة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود وتم احتجاز سبعة بحارة من جنسيات مختلفة كانوا على متنها، دون توضيح جنسيات أي من البحارة المحتجزين أو اسم الدولة التابعة لها هذه الناقلة أو الشركة المالكة لها.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.