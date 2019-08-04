محامي صيني يدافع عن حقوق الإنسان يخرق حظرا على سفره ويصل إلى أمريكا

وصل محام صيني ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان الأحد إلى الولايات المتحدة على متن طائرة على الرغم من فرض السلطات الصينية في نيسان/أبريل حظرا على سفره.

وقال تشين جيانغانغ في بيان لوكالة "فرانس برس" بواسطة أحد أصدقائه "لقد وصلت مع عائلتي إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في وقت متأخر من ليل الثالث من آب/أغسطس 2019".

وأضاف تشين "لقد تعرّضت لتهديدات مباشرة من قبل مسؤولين يمثّلون الحكومة الصينية لمجرّد ممارستي مهنتي في اتّباع القانون والدفاع عنه".

ولم يوضح تشين كيف تمكن من مغادرة الصين لكنه شكر أصدقائه ومنظّمات حقوق الإنسان لإنقاذه ومساعدته.

وكانت أجهزة الجمارك في مطار بكين قد منعته في نيسان/أبريل من المغادرة فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متوجّهة إلى سياتل وقيل له حينها إنه ممنوع من مغادرة البلاد.

وقد تولى تشين الدفاع عن تشي يانغ وهو محام يتولى قضايا سياسية حساسة لا سيما الدفاع عن النشطاء المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ، والذي شملته حملة توقيفات طاولت في عام 2015 نحو 250 ناشطا ومحاميا.

يذكر أن وكان قد اختير لدراسة اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة ضمن برنامج "هيوبرت همفري" الذي يحمل اسم نائب الرئيس الأمريكي الراحل، والذي يقدم منحة تعليمية لمدة عام في الولايات المتحدة للقادة الناشئين من حول العالم.