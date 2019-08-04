إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار في شيكاغو

أصيب 7 أشخاص في إطلاق نار في في شيكاغو وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو.

ووفقا لموقع "إن بي سي" الأمريكي استهدف إطلاق النار مجموعة من المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر اليوم الأحد.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لشرطة المدينة، عبر "تويتر": "الساعات الـ24 مأساوية لبلادنا. وأفكارنا وتعازينا لكل المتضررين من هذا العنف الذي لا معنى له. في شيكاغو، نحقق في حادثتين لإطلاق النار.. في منطقة أوغدن".

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 4 августа 2019 г.

وأشار إلى أن الشرطة تحقق في ما إذا كانت هناك صلة بين هذين الحادثني وعمليتي إل باسو أو دايتون.