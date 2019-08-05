منفذ حادث إطلاق النار في أوهايو يكتشف مقتل شقيقته وسط الضحايا

كشفت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، يوم الأحد، عن صدمة تلقاها منفذ حادث إطلاق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة.

وقالت الشرطة، إن منفذ الهجوم يدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون.

منفذ الهجوم يقتل شقيقته

وأكدت شرطة دايتون، أن ضحايا الحادث وصل إلى 9 قتلى و27 مصابا، مشيرة إلى أن أخت مطلق النار كانت من بين المقتولين ميغان بيتس (22 عاما)، وفقا لشبكة "أي بي سي) الأمريكية.

9 dead, 27 injured in Dayton shooting; suspect's sister among victims - ABC News https://t.co/Kyr6jr8t9n (via @ABC) — Rain Goddess (@GivLivLuvGro) August 4, 2019

وقال قائد شرطة مدينة دايتون، إن الشرطة قتلت المسلح، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.

وأضاف قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي، إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، لشن الهجوم.

وتابع، أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.



ويقع حادث دايتون، التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، السبت، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما.

لا مكان للكراهية في أمريكا

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا، "إنه لا مكان للكراهية في بلادنا".

وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي، إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين غدا الاثنين. وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونغرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.