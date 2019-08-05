دعوات لفرض عقوبات على الشركات التابعة لجيش ميانمار

دعا محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم، اليوم الاثنين، لفرض عقوبات مالية على الشركات المرتبطة بجيش ميانمار، بدعوى أن الشركات الأجنبية التي تتعامل معها قد تكون متورطة في جرائم دولية.

وحددت لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بالجيش الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار من خلال حيازة شركات ووحدات تابعة لها، بحسب "رويترز".

يشار إلى أن الأمم المتحدة اتهمت الجيش بتنفيذ حملة "بهدف الإبادة العرقية" ضد أقلية الروهينغا. وفر أكثر من 730 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس/ آب 2017، تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.

ونددت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير العام الماضي الذي دعا إلى عزل الجيش اقتصاديا. وقال المحققون إن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بالجيش.

وقال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مقابلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم الأحد: "للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة عن ضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح أنه توجد في حقيقة الأمر هذه العلاقة، مع الشركات التابعة لجيش ميانمار، وأنها تمثل انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها".