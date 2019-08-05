تركيا تدعو جميع الأطراف شرق المتوسط إلى التعاون لحل مشكلات المنطقة

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، جميع الأطراف شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى التعاون مع تركيا من أجل حل مشكلات المنطقة.

وأكد جاويش أوغلو، في كلمة خلال مؤتمر السفراء، اليوم الاثنين، أن "أنقرة لن تسمح بنجاح أي خطوة من شأنها تجاهل حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في منطقة شرق البحر المتوسط"، قائلا: "لن نسمح بنجاح أي خطوات في شرق البحر المتوسط تتجاهل حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك"، متابعا: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف كمحكمة في البحر المتوسط".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "رسالتنا لكل من يهتم بشرق البحر المتوسط هي أنه عليكم التعاون معنا ليربح الجميع".

#عاجل | تشاووش أوغلو: رسالتنا الوحيدة لكافة المعنيين بشرق المتوسط : فلنلتقي معا على أرضية التعاون لكي يربح الجميع — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 5, 2019

وتواصل تركيا أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية، حيث أدانت قبرص، بشدة عملية التنقيب الجديدة التي أطلقتها تركيا قبالة سواحلها، واصفة إياها "بغير المشروعة"، في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية انتهاكا لسيادة قبرص.