روسيا تندد بالعقوبات الأمريكية ضد ظريف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا تندد بالعقوبات الأمريكية بحق وزير الخارجية الإيراني، واصفا ذلك بأنه إجراءات ضغط غير مسبوقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي: "بالطبع، ندين خطوة الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وهذا إجراء ضغط غير مسبوق، والذي يجب ألا يكون له مكانًا في العلاقات الدولية الحديثة".

وأضاف ريابكوف في السياق ذاته: "فيما يخص معاهدة ستارت ، فإن انهيارها سيشكل ضربة قاسية على منظومة الأمن العالمي، وذلك في حال عدم التمكن من تمديده بعد 5 فبراير/شباط 2021".

وأشار ريابكوف في إحاطة عن احتمالات إجراء مفاوضات حول معاهدة جديدة للحد من التسلح إلى أن روسيا: "منفتحة على الاتفاقيات المحتملة في هذا المجال".

وأشار إلى أن روسيا عرضت، أنه إن لم يتم إبرام اتفاق ملزم، فعلى الأقل التوصل إلى تفاهم بشأن بوقف اختياري من جانب دول حلف الناتو لنشر الوسائل المشابهة على أراضيها بما يوازي الوقف الروسي. وقال نائب وزير الخارجية: "سمعنا أن اقتراحنا هذا ليس له مصداقية".